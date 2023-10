Traceurs AirTag : Apple attaquée pour ne pas avoir su protéger les victimes de harcèlement

Malheureusement, et comme cela est bien trop souvent le cas avec la technologie, certaines personnes utiliseraient l'AirTag à des fins malveillantes et tout bonnement illégales. Le site spécialisé 9to5Mac nous rapporte en effet qu'Apple n'aurait pas pris les mesures adéquates pour protéger des victimes de meurtres et de harcèlement.