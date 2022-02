Les procureurs de New York et de Pennsylvanie alertent des dérives des AirTags

Les AirTags peuvent être utilisés par des personnes mal intentionnées et il devient important de faire attention. Pour James Shapiro, il est vital d'informer la population et notamment « les femmes et les survivantes de violences et d'abus sexuels » qui sont les principales victimes. Les AirTags peuvent être utilisés pour traquer et suivre à la trace des personnes, entraînant des abus de harcèlement ou pire, des enlèvements.