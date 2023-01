Bientôt des AirTag signés Google ?

Le produit est baptisé Grogu en interne, comme le bébé Yoda de la série The Mandalorian, et développé par les équipes de Google Nest, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il sortira sous l’égide de Nest, rappelle le développeur. Le tracker intelligent de Google sera compatible avec les technologies Bluetooth et Ultra Wideband (UWB), qui offre d'ailleurs une bien meilleure précision que le Bluetooth pour localiser les objets perdus. Grâce à l'UWB, il est possible d'afficher à la fois les estimations de distance et les directions vers une balise.