Une connectivité Ultra Wideband en approche sur les smartphones Google Pixel 6

Nous vous en parlions il y maintenant plus d'un an . Netflix testait à l'époque sur une poignée d'utilisateur une fonctionnalité permettant de ne plus se demander quoi regarder : un simple bouton de lecture aléatoire. Si sur le principe, ce petit bouton rappelait le fonctionnement de la télé et enlevait un peu le côté « On Demand » du service, il aura finalement convaincu les Product Owners de Netflix qui a décidé de l'intégrer à ses applications.