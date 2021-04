Le prochain Pixel 6 disposera d'un processeur GS101 "made by Google"

Nous en savons aujourd'hui un peu plus grâce au site 9to5Google qui aurait découvert dans une documentation provenant de Google des informations sur le prochain smartphone Pixel 6 et plus précisément sur le processeur qui l'équiperait.

Le document préciserait que ce prochain appareil tournerait sur la plateforme Google Whitechapel. Le site va plus loin en donnant le nom du processeur développé par le moteur de recherche, le GS101 avec les lettres GS pour Google Silicon.

Ce premier SoC serait réalisé en collaboration avec la division de Samsung Semiconductor en charge de l'intégration, ce qui laisse à penser que GS101 aurait quelques similitudes avec les processeurs Exynos du constructeur coréen.