Sundar Pichai laisse entendre que Google va développer plus d'appareils sous sa marque

Depuis plusieurs années, Google ne se contente plus d’être un moteur de recherche, et son portefeuille de produits est bien étoffé : navigateur (Chrome), plateformes (YouTube, Stadia…), systèmes d’exploitation (Android, Chrome OS), assistant personnel (Google Home), smartphones (Google Pixel), etc. Mais le géant américain, filiale d’Alphabet, ne compte pas s’arrêter là : son P.-D.G., Sunda Pichai, a suggéré l’arrivée de nouveaux produits hardware dans les prochains mois.