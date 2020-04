Google équiperait bientôt les Pixel et Chromebook de ses propres puces

Le Google Pixel 4 XL. © Pierre Crochart pour Clubic

Les prochains Pixel propulsés par un SoC Google ?

Samsung accompagne Google dans la confection de ses propres SoC. © Samsung

Pourquoi Google désire-t-elle produire ses propres puces ?

Source : Axios

Le média en ligne Axios affirme avoir appris de première main que Google aurait fait des «» dans le design de ses propres processeurs en vue d'une intégration dans les prochains smartphones Pixel.Nom de code : Whitechapel. Un chipset qui, selon les dires d'Axios, serait conçu en étroite collaboration avec Samsung. Samsung qui, en plus de ses propres SoC Exynos , a par le passé accompagné Apple dans la confection de ses puces A.C'est plus précisément le procédé de gravure en 5 nm que vise Google avec son. Un procédé que, pour l'heure, seuls Samsung et TSMC semblent maîtriser.Google aurait d'ailleurs commencé à recevoir des premières versions de « Whitechapel ». De ce qu'en sait Axios, le SoC serait composé d'un processeur 8 cœurs ARM, et entièrement optimisé pour s'adapter aux technologies dede Google. Aussi, «», rapporte Axios.Deux raisons principales pourraient pousser Google à produire ses propres produits. D'une part, elle maîtriserait davantage ses coûts. Actuellement, Google est soumise aux tarifs imposés par Qualcomm. Et à en juger par le prix affiché des smartphones équipés du Snapdragon 865, son dernier SoC, tels que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro , le fondeur américain a tendance à les tirer vers le haut.D'autre part, fabriquer soi-même les composants nécessaires à assembler ses smartphones donne davantage de latitude en ce qui concerne l'harmonisation hardware/software. Comme nous le rapportions plus haut, Google profiterait en effet de sa puce pour améliorer sensiblement les capacités « always-on » de son Assistant vocal.Un chemin que Google a déjà commencé à emprunter sur les Pixel 3 et Pixel 4 , qui embarquaient tous deux des puces custom dédiées à améliorer les capacités de traitement de l'image ou encore leMais concevoir ses propres composants, c'est aussi se hisser au même rang que la concurrence : les Apple, Huawei et donc Samsung qui, eux, trustent le haut du classement des plus gros vendeurs de smartphones. Mais Google ne souhaite pas s'arrêter aux simples téléphones. D'après Axios, les puces signées Google finiront même par arriver sur les Chromebook.