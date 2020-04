Pixel 4a : on sait finalement tout du haut de gamme économique signé Google

Le Pixel 4a sera animé par le Snapdragon 730 et 6 Go de RAM

Ecran OLED de 5,81" et vidéo 4K

Ni charge sans fil, ni 5G ?

Le Pixel 4a est l'un des smartphones les plus attendus du moment, avec le nouvel iPhone SE. Même si la présentation officielle n'a pas encore eu lieu, on sait maintenant ce qu'il cache sous sa carrosserie.Tout d'abord, son prix devrait être inférieur à 400 € et il sera disponible en deux couleurs : « Just Black » et « Barely Blue ». Le chipset SoC QualcommSnapdragon 730 sera le cœur de ce Pixel 4a, épaulé par 6 Go de RAM. Son CPU devrait être le Kryo 470 et son GPU l'Adreno 618.Il sera disponible en deux capacités mémoires : 64 et 128 Go, mais ne disposera pas de fente pour une éventuelle carte mémoire, ne permettant donc pas d'étendre cette capacité. Sans surprise, le Pixel 4a exécutera Android 10.Le Pixel 4a sera équipé d'un écran OLED de 5,81 pouces, avec une résolution de 1 080 x 2 340 pixels, intégré à sa coque en plastique.Le module photo avant de 8 millions de pixels, avec HDR automatique et FOV de 84°, prend place dans le coin supérieur gauche de l'écran. En vidéo, on atteindra 30 FPS en 1080p.Sur sa face arrière, le nouveau Pixel est équipé d'un unique objectif de 12,2 millions de pixels, placé dans le coin supérieur gauche et accompagné d'une LED flash.La mise au point sera automatique, avec stabilisation électronique et physique de l'image. En vidéo, la caméra est capable d'enregistrer en 720p à 240 FPS, 1080p à 30/60/120 FPS et en 4K à 30 FPS.La batterie du Pixel 4a aura une capacité de 3 080 mAh et sera rechargée via un port USB-C acceptant jusqu'à 18W de puissance. Contrairement au Pixel 4 , la charge sans fil n'est pas au programme - la 5G non plus.Pour finir, ce nouveau modèle est équipé de la puce Google Titan M et sa face arrière est pourvue d'un capteur d'empreinte. La date de sortie n'est pas encore précisée pour le moment.