Le Pixel 4a sera proposé au même tarif que le 3a

Un modèle 5G probablement plus onéreux

Un smartphone duquel on sait déjà tout

Source : GSM Arena

Evan Blass, indiscret en chef de la smartphonie et bête noire des calendriers communicationnels, dévoile aujourd'hui «» que le Pixel 4a sera lancé au même prix que son prédécesseur — soit à 399 €.Cependant, le tarif communiqué aujourd'hui par Evan Blass ne s'appliquerait bien entendu qu'à la déclinaison 4G du futur smartphone moyenne gamme de Google.2020 étant une année charnière concernant la 5G, Google ne résistera probablement pas à décliner son nouveau modèle pour le rendre compatible au « réseau de demain ». D'après la rumeur, le Pixel 4a et 4a XL 5G se doteront ainsi d'un SoC Snapdragon 765.Si l'on prend en exemple la politique tarifaire pratiquée par Samsung dernièrement, on peut s'attendre à ce que le prix de l'appareil s'alourdisse de 100 € pour être compatible 5G — soit 499 € pour le Pixel 4a, ou 579 € pour le 4a XL.En réalité, la seule inconnue restante concernant le Pixel 4a est bien sa date de sortie. Google optera-t-il comme la majorité de ses concurrents pour une conférence en ligne sur YouTube, ou reverra-t-elle son calendrier de sortie en attendant que la situation relative au covid-19 se tasse ?Pour la technique, en revanche, nous avons été bien servis hier. Un Youtubeur est en effet entré en possession du smartphone et a publié une prise en main complète du téléphone , nous livrant par la même tous ses secrets.Le Pixel 4a sera donc un smartphone à écran LCD de 5,81 pouces (60 Hz), doté d'un Snapdragon 730 et de 6 Go de mémoire vive pour 64 Go de stockage. La partie photo sera quant à elle assurée par un unique capteur 12,2 mégapixels (1/2.55 », 1,4 µm) — le même que sur les Pixel 3, 3a et 4.