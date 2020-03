Pixel 4a : on sait déjà à peu près tout du smartphone de Google

Un écran de moins de six pouces

Un Pixel 4a 5G aussi dans les cartons

Source : GSMArena

L'année dernière, Google lançait les Pixel 3a et 3a XL . Des smartphones milieu de gamme destinés aux utilisateurs souhaitant un Pixel mais sans devoir mettre le prix du haut de gamme. Un an plus tard, l'existence du Pixel 4a se confirme Si Google n'a pas encore communiqué officiellement au sujet de ce nouveau smartphone, dess'en chargent. Le mobile s'est même retrouvé dans les mains d'un individu à Cuba, qui a partagé la fiche technique de l'appareil. Comme attendu , le Pixel 4a est propulsé par le SoC Snapdragon 730 de Qualcomm, couplé à 6 Go de RAM (contre 4 Go pour le 3a) et 64 Go d'espace de stockage. Il est possible que plusieurs configurations de mémoire soient proposées.L'appareil est équipé d'un écran compact de 5,81 pouces avec définition FHD+ 1080p. La fréquence de rafraîchissement reste à 60 Hz, là où le Pixel 4 premium offre un taux de 90 Hz.L'autonomie est confiée à une batterie de 3080 mAh rechargeable par USB-C. Le port jack 3,5 mm pour l'audio est bien présent. Il y aurait un unique capteur photo de 12 MP au dos et un module frontal de 8 MP pour les selfies. Google n'a jamais été très généreux sur le hardware de ses Pixel mais se rattrape sur la partie logicielle, parfaitement optimisée.Le mobile dont on parle ici devrait être le Pixel 4a le plus abordable. Il y aurait également un Pixel 4a XL ainsi qu'un Pixel 4a 5G embarquant une puce Snapdragon 765. Ces modèles ne seront pas présentés à la traditionnelle conférence Google I/O de mai, qui a été annulée suite à l'épidémie de coronavirus . Mais on peut s'attendre à un lancement pour la fin du premier semestre.Les principaux arguments des Pixel a sont de pouvoir profiter de l'expérience logicielle et du suivi de Google, ainsi que de ses algorithmes de traitement photo, pour un prix abordable.