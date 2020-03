Des images du Pixel 4a fuitent sur le Web et confirme le design de la caméra frontale à poinçon

Pixel 3a © Google

Le Pixel 4a est depuis de nombreux mois évoqué par la rumeur , mais ces nouvelles photos donnent un aperçu précis du design de l'appareil.Les lignes du smartphone ne se distinguent pas forcément de la concurrence, mais Google se réinvente, puisque ce Pixel 4a serait le premier de la gamme à ne plus présenter de bordures en haut et en bas de l'écran LED d'une diagonale de 5,81 pouces.La caméra avant serait insérée dans un écran poinçonné et serait située sur la gauche de l'écran, à côté de l'heure. Le double capteur arrière serait lui logé dans un bloc carré similaire à celui du Pixel 4 et le dos de l'appareil intégrerait également un capteur d'empreintes.Le smartphone pourrait être disponible au printemps. L'année dernière Google avait présenté son Pixel 3a lors de la conférence d'ouverture de Google I/O. S'il était probable que l'entreprise profite à nouveau de l'événement pour annoncer son dernier appareil, l'épidémie de Covid-19 est passée par là et Google a récemment annulé son rendez-vous Reste à savoir si la marque va, comme d'autres constructeurs ces derniers jours, remplacer sa keynote par un live vidéo en streaming qui lui permettrait de lancer malgré tout son prochain téléphone milieu de gamme.