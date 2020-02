Le Pixel 5 mentionné dans le code de la version open source d'Android

Le Pixel 5 apparaît dans l'Android Open Source Project

Source : 9to5Google

L'(ou AOSP) fait en effet déjà mention de ce Google Pixel 5, qui devrait être lancé en fin d'année. Il y est évoqué une fonctionnalité testée sur «».À noter que cette mention a rapidement été effacée, et remplacée par «». Il y a quelques semaines, on découvrait pas moins de trois nouveaux terminaux Google sous les noms de code « Sunfish », « Redfin » et « Ramble ».Selon certaines sources, si le premier devrait finalement être baptisé Pixel 4a, Redfin et Ramble pourraient quant à eux désigner les futurs Google Pixel 5 et Pixel 5 XL. À ce sujet, on a récemment pu apercevoir ce à quoi pourrait ressembler le futur Pixel 5 XL de Google ... et on ne s'en est toujours pas remis.