Des applications comme Kaligo, conçue pour aider les enfants à apprendre à écrire, naissent de collaborations entre laboratoires universitaires et entreprises privées. Microsoft a participé au développement de Kaligo, notamment en accueillant des élèves dans ses locaux pour tester des tablettes et accessoires. Le projet cible les enfants de 3 à 7 ans. Les documents internes évoquent la nécessité de comprendre comment capter l’attention des plus jeunes, pour ensuite affiner les produits destinés à l’éducation. Plus de 6 millions d’euros d’argent public financent ces expérimentations, alors que le ministère de l’Éducation nationale rappelle que l’équipement individuel n’est ni souhaitable, ni nécessaire en maternelle.

Dans ces projets, les données collectées ne servent pas toujours directement les écoles. Elles alimentent le développement de nouvelles fonctionnalités, souvent destinées à des clients privés. Les entreprises partenaires, dont Microsoft, peuvent ainsi tester leurs produits sur un public jeune, en conditions réelles, avec l’appui de la recherche publique. Les chercheurs, eux, valorisent leurs travaux grâce à ces collaborations, mais la frontière entre recherche indépendante et promotion de solutions commerciales s’estompe.

Les discours officiels restent ambigus. Le gouvernement affirme vouloir protéger les enfants, mais continue de financer des outils numériques à l’école. Christophe Cailleaux, du syndicat Snes-FSU, résume la situation : « D’un côté, le gouvernement dit qu’il faut protéger les enfants des écrans, mais d’un autre il subventionne le développement des outils numériques à l’école ». Les GAFAM profitent de cette ambiguïté pour renforcer leur présence dans l’éducation, alors que les recommandations de santé publique restent peu appliquées.

Malgré des alertes répétées, seuls 20 000 élèves sur 12 millions utilisent Kaligo. Les investissements publics profitent surtout à des solutions privées, qui s’exportent ensuite hors du secteur scolaire. Les liens entre laboratoires publics, start-ups et GAFAM interrogent sur la capacité de l’État à garantir une recherche indépendante, surtout quand il s’agit de la santé et du développement des enfants. Les discussions autour des écrans à l’école ne font que commencer, alors que l’intelligence artificielle et le numérique prennent une place croissante dans l’éducation. Les prochains rapports d’experts seront scrutés de près, tout comme les choix budgétaires du gouvernement.