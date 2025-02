Dès le printemps, une charte d'utilisation éthique de l'IA à l'école sera publiée, après consultation avec des enseignants, parents, élèves et syndicats, a poursuivi la ministre. Elle explique en amont que les professeurs sont malgré tout « responsables du contenu » et que « l'on ne peut pas utiliser des données personnelles dans le cadre d'une IA grand public ». De même, des enseignants se disent particulièrement réfractaires à l'idée de confier la notation à l'IA, pour des questions éthiques évidentes. Le document devrait poser un cadre clair et définir les limites de l'utilisation de la technologie.