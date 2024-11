« Mon objectif est de mettre l'IA entre les mains de chaque élève et de chaque enseignant... et de leur donner les compétences nécessaires pour apprendre à le faire de manière responsable et efficace » explique ainsi la patronne de cette nouvelle équipe, Leah Belsky.

OpenAI cherche à s'adresser à tous les professeurs de l'élémentaire et du secondaire, ce qui va des professeurs d'écoles aux enseignants des lycées. Le géant américain va essayer de montrer comment il est possible d'user du chatbot pour créer des cours, ou même comment il peut être utile dans la vie interne des écoles (utilisation lors des réunions de service). Reste à savoir maintenant si les profs vont être sensibles à cet appel. Et si oui, peut-on imaginer ce genre de partenariat se diffuser un jour avec la France ?