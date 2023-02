ChatGPT a un énorme potentiel éducatif selon sa directrice technique. Oui, mais lequel ?

Pourtant, Mira Murati estime que ChatGPT est plus bénéfique qu'autre chose dans le domaine de l'éducation, et que l'outil pourrait même révolutionner les méthodes d'enseignement. «Tout le monde a des antécédents et des méthodes d'apprentissage différents, et tout le monde reçoit essentiellement le même programme. Avec des outils comme ChatGPT, vous pouvez converser sans fin avec un modèle pour comprendre un concept d'une manière adaptée à votre niveau de compréhension. Cela a un immense potentiel pour nous aider avec l'éducation personnalisée », explique-t-elle.