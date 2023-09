Pas avant 13 ans : l'UNESCO veut limiter l'usage des IA génératives dans les salles de classe

Alors que les élèves reprennent le chemin de l'école, l'UNESCO exhorte les gouvernements à réglementer rapidement l'utilisation de l'IA générative dans le monde de l'éducation. Pour guider cette démarche, l'institution des Nations Unies a publié ce jeudi 7 septembre le premier Guide mondial pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche. Le guide préconise une limite d'âge de 13 ans pour l'utilisation de l'IA en classe et prévoit une formation spécifique pour les enseignants. Il s'appuie sur des recommandations antérieures sur l'éthique de l'IA et vise à promouvoir l'intervention humaine, l'inclusion et l'équité.