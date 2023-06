Meta et l'IA : Facebook, WhatsApp, Insta, "les plus gros changements sont à venir" !

Joëlle Pineau : C'est certain. On peut voir les choses sous deux angles différents : au niveau du public, on est peut-être sur un discours plus négatif, mais dans la pratique, le nombre d'utilisateurs est énorme. Les gens trouvent quand même quelque chose qui leur parle, qui leur ressemble, qui leur sert dans le quotidien à créer des liens et à découvrir de nouveaux intérêts. Il faut miser sur un modèle qui permette aux usagers de contrôler la façon dont ils les utilisent, et le faire de façon positive.