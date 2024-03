L'IA s'insinue directement dans le travail des enseignants, et ça ne surprendra pas grand monde

Bien sûr, ChatGPT et ses congénères peuvent être entraînés sur des corpus très spécifiques et paramétrés en fonction des besoins. Mais, d'autres craintes concernent le rapport au poste de professeur lui-même : une évaluation par l'IA est-elle aussi pertinente et valorisante que le retour d'un être humain ? De plus, les enseignants ne risquent-ils pas de moins bien connaître leur matière, au risque de devenir des animateurs qui savent utiliser ChatGPT plutôt que des professionnels de l'éducation qui transmettent un savoir ?

La rédaction de Clubic se gardera bien de répondre à cette question, compte tenu de la complexité et de la sensibilité du sujet. Dans tous les cas, il semble pour l'instant difficile de bannir l'intelligence artificielle de nos écoles. Bien utilisée, elle pourrait peut-être devenir un outil pertinent pour les élèves et leurs professeurs, comme n'importe quelle autre technologie. Encore faudra-t-il former correctement le personnel enseignant, et surtout obtenir de réelles garanties quant à l'utilisation des données personnelles ou à la réelle valeur ajoutée des LLM qui, ne l'oublions pas, ont des coûts financiers et environnementaux significatifs.