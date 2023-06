ChatGPT : la "calculatrice des mots" va-t-elle révolutionner les devoirs à la maison ?

Il s’agit là d’un sujet très sensible, et il sera difficile pour les académies du monde entier d'envisager l’usage des programmes d’IA génératives sans heurts, du moins pour le moment. Le patron d’OpenAI temporise cependant, expliquant que nous avons encore un peu de temps avant de voir ChatGPT sur toutes les calculatrices de Texas Instruments. « Les outils dont nous disposons sont encore extrêmement primitifs par rapport aux outils dont nous disposerons dans quelques années », déclare-t-il.

L’intelligence artificielle a connu de grands changements ces derniers mois, et la société en est encore au stade de savoir comment la réguler. Le monde se prépare peut-être à une transformation majeure, mettant en difficulté de nombreux emplois et faisant craindre l’apparition de plus en plus de dérives. Quoi qu'il en soit, ces outils sont appelés à rester, et l'essentiel du message de Sam Altman, aussi intéressé soit-il, est celui-ci : nous n'avons pas d'autre choix que de nous y préparer.