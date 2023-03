Des professeurs disent reconnaître les devoirs faits par ChatGPT très facilement : voilà comment

Alors que, par mesure de précaution, ChatGPT a été banni de plusieurs écoles, rien n'interdit techniquement aux élèves de faire leurs devoirs à la maison en s'aidant largement du chatbot. Sauf que, à l'instar de l'IA qui évolue (de manière fulgurante), les professeurs commencent à s'accoutumer à ces productions.

Malheureusement pour les étudiants les moins studieux, ChatGPT est un piètre compagnon pour faire leurs devoirs universitaires à leur place. « J'ai compris que j'avais affaire à une IA, car malgré la cohérence syntaxique de l'essai, il n'avait aucun sens », a ainsi indiqué Darren Hicks, professeur assistant de philosophie à l'université de Furman.

De nombreux autres professeurs ont exprimé une opinion similaire sur les essais produits par ChatGPT. Ils ont en particulier souligné à quel point le chatbot se plante sur toute la ligne, ce qui donne lieu à un travail dont le fond manque affreusement de cohérence. « En l'état actuel des choses, je ne pense pas que l'outil soit assez bon pour rédiger des essais universitaires », assène Kristin Merrilees, étudiante à l'université de Barnard.

De tels devoirs demandent en effet plus qu'une simple restitution de connaissances largement disponibles sur Internet, et le chatbot n'est pas encore capable de réfléchir par lui-même avec un argumentaire solide. Mais au vu de sa croissance exponentielle, rien ne garantit que cela ne sera pas amené à changer dans un futur plus ou moins proche.