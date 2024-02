Mattel marque l'histoire, en réinvitant Pictionary, premier jeu de société à intégrer de l'intelligence artificielle

Le principe du mythique Pictionary est simple : faire deviner le mot de la carte que vous tirez aux autres joueurs. La nouvelle version ne va pas changer le but du jeu. Sauf qu'ici, vous dessinerez, et c'est l'IA qui devra deviner ce qui se cache sous votre dessin. Il vous faudra donc faire deviner correctement votre dessin à l'intelligence artificielle, et parier si elle devinera (ou pas) les dessins de vos adversaires.