Top 5 des applications pour divertir vos enfants pendant les vacances scolaires

SketchAI

SketchAI est un logiciel de graphisme et de design imaginé par PicsArt. Il s'agit d'un outil basé sur la technologie d'intelligence artificielle, capable de générer des créations numériques à partir de dessins, de photos ou d'images quelconques, accompagnées d'une description et de filtres en tout genre. Disponible sur les appareils iOS, l'outil est ouvert à tous, quel que soit le niveau de connaissances et de compétences en graphisme et design ou en technologie d'IA.