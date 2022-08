Le Top 5 des app Android à installer ce weekend !

Agar.io est un jeu multijoueur addictif disposant d'un gameplay assez simple (et efficace). On incarne une petite cellule lancée dans une grande arène. Le but du jeu ? Dévorer ses adversaires pour être de plus en plus imposant en taille. Édité par Miniclip, Agar.io a vu sa popularité bondir. On vous laisse l'essayer et vous faire votre avis ?