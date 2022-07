Top 5 des applications Android à installer cette semaine sur votre smartphone !

Kodi est un lecteur multimédia gratuit, open source et très apprécié des utilisateurs de smartphones et tablettes Android. Il permet d'organiser sa bibliothèque de vidéos, de musiques, de podcasts et de photos. La solution se démarque par l'existence d'un grand nombre d'extensions à télécharger pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires au lecteur. On peut ainsi facilement importer du contenu en provenance d'un compte Netflix ou Spotify afin de ne plus passer d'une application à une autre. Cette fonctionnalité d'agrégation est notamment utilisée et appréciée par les utilisateurs d'une smart TV.