Top 5 des applications Android à installer sur son smartphone ce week-end

Onoff permet d'obtenir un second numéro de téléphone sans s'abonner à un second forfait mobile et sans être dans l'obligation de disposer d'un second emplacement pour une carte SIM. Exempte de démarches administratives, l'ouverture d'une ligne Onoff ne prend que quelques minutes. Comme avec un forfait classique, il est possible d'appeler et de recevoir des appels, d'échanger des SMS, des MMS et des messages vocaux. Une solution idéale pour les professionnels à la recherche d'une seconde ligne téléphonique, puisque l'on pourra même la mettre en « pause » lorsque l'on ne souhaite pas être dérangé par exemple.