Google Play Store : quelles ont été les meilleures apps Android de l'année ?

Côté jeux vidéo sur Android, Pokémon Unite a été plébiscité à la fois par le public et les équipes éditoriales de Google. Le jeu en arène multijoueur (Moba) en 5 contre 5 de The Pokémon Company est apparu comme un incontournable de cette année 2021, et ce dès sa sortie sur mobiles à la fin du mois de septembre. Il remporte donc le prix du meilleur jeu Android et le Choix du public. En cause : sa facilité d'accès, sa direction artistique accueillante, sa gratuité et l'univers ultra connu dans lequel le jeu se déroule.