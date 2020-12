Google : les requêtes les plus populaires en France en 2020

Si l'on met la pandémie et les élections américaines de côté, sur le domaine des actualités, la publication par l'activiste Piotr Pavlenski d'une sextape de Benjamin Griveaux semble avoir attiré pas mal de curieux. C'est d'ailleurs la personnalité la plus recherchée en France cette année devant Joe Biden et Jean Castex arrivé au poste de premier Ministre début juillet.

Google a observé un nombre important de requêtes liées au confinement, notamment en ce qui concerne le dispositif mis en place pour les élèves « Ma classe à la maison ». Il semblerait en outre que les recettes aient eu le vente en poupe, notamment pour la fabrication de « pain maison », « galette frangipane maison », « pizza maison » et... « gel hydroalcoolique maison ».

À défaut de pouvoir se rendre chez le coiffeur, la pandémie a également incité les Français à rechercher une tondeuse cheveux. Au printemps, face à la pénurie des stocks gouvernementaux, ils ont également tenté de savoir comment faire un masque.

Pour ce qui est de la culture, la série Ici tout commence, diffusée par TF1, est en tête des requêtes des programmes TV tandis que le film Tenet devance 1917. Les paroles de la chanson Bande organisée par Jul ont été les plus recherchées et la chanteuse de R & B Wejdene est en tête dans sa catégorie, devant Sadel et Camelia Jordana.