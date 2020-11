Google Chrome Actions : découvrez et activez cette nouvelle fonctionnalité

En dévoilant Chrome en septembre 2008, Google introduisait un navigateur relativement minimaliste. En effet, la société avait pris le parti de fusionner la traditionnelle barre d'adresse avec le champ de recherche afin de proposer l'Omnibox. Jusqu'à présent cette dernière avait très peu évolué, mais elle permet désormais d'effectuer certaines actions.

À l'instar de la recherche au sein des onglets, cette nouveauté est déployée de manière progressive. En revanche, il est d'ores et déjà possible de l'activer. Notez que les autres éditeurs de navigateurs basés sur Chromium ont partiellement activé, ou non, cette nouveauté.

Matt Waddell, Directeur de Chrome, l'avait annoncée mi-novembre. Comme le souligne Techdows, elle est accessible via les paramètres avancés du navigateur. Parmi les actions qu'il est possible d'effectuer directement depuis la barre d'URL, notons :