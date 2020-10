Attestation de déplacement : application, site et conditions, tout ce qu'il faut savoir

Qui dit confinement dit attestation de déplacement. Et alors que le deuxième confinement a débuté le vendredi 30 octobre, on note donc le retour des restrictions et de l'interdiction des déplacements dits « non essentiels », sous peine, en cas de violation, de se voir infliger une amende de 135 euros pouvant être majorée à 375 euros en cas de non-paiement dans le cadre d'une première sanction (l'amende la plus lourde, pour trois infractions en 30 jours, pouvant atteindre les 3 750 euros). Trois attestations sont ainsi proposées aux Français : l'une pour les déplacements dérogatoires, la seconde pour les déplacements professionnels et la troisième pour les déplacements scolaires. Clubic vous les détaille et vous explique comment se les procurer.