Carte confinement : notre sélection d'outils pour calculer le déplacement de 1 km autour de chez vous

On se souviendra du vendredi 30 octobre 2020 comme le début du deuxième confinement imposé par l'État aux Français, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 36 000 morts dans le pays depuis le début de l'année. Comme au printemps, les déplacements sont interdits, mais des exceptions sont toutefois possibles, à l'aide d'une attestation qu'on ne peut que vous conseiller de télécharger ou d'imprimer depuis le site du gouvernement. Certains déplacements brefs sont par exemple autorisés, mais dans un rayon maximal d'un kilomètre et dans la limite d'une heure par jour. Pour savoir jusqu'où vous pouvez mettre les pieds pour vos balades, votre footing ou vos sorties avec Junior, plusieurs outils, gratuits, sont à votre disposition en ligne. Clubic vous propose sa sélection.