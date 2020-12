Smart Four : un classique revisité

Enfin, si vous préférez les casse-têtes logiques, les concepteurs ont eu la bonne idée d’intégrer Lights Out, un passe-temps a priori inoffensif qui vous demande de trouver la combinaison permettant d’éteindre les cases illuminées du plateau. Amusant sur les niveaux les plus simples, Lights Out peut vite devenir énervant lorsque la difficulté croît. Au niveau le plus difficile, il faudra une bonne dose de logique et de sang-froid pour trouver la solution…