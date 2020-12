Aria Me : le casque qui s'adapte à votre audition

L’Aria Me est un casque audio de type circum-aural, c’est-à-dire que ses coussinets enveloppent l’oreille afin d’être plus confortables à porter. Fait de polycarbonate gris et noir de bonne qualité, il ne se distingue pas vraiment pas son look passe-partout, mais plutôt par les fonctionnalités qu'il embarque et les accessoires fournis.