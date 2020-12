Antipods 2 : des écouteurs true wireless conçus à Metz !

Plus compacts que leurs prédécesseurs, les écouteurs sont accompagnés d’embouts en mousse à mémoire de forme et d’ailettes en silicone. Ces dernières maintiennent solidement les écouteurs en place, notamment lors de la pratique sportive. Précisons que les écouteurs, conformes à la certification IP X4, sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration.