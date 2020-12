Mars Rocket : l’exploration spatiale autour du cou

Dans le film, le boss de l’équipe, interprété par Tim Robbins, a autour du cou un pendentif en argent représentant une fusée. Sans être essentiel, cet élément du costume a tout de même son rôle à jouer dans l’histoire racontée. Aussi, en tant que geek assumé et fan d’astronautique, j'ai été fasciné par ce petit bijou à l'aspect épuré et aux lignes neo-vintage, et ne pensait plus qu'à l'acquérir. Plus le temps passait, plus je voulais le trouver. Sans succès.