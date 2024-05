LEGO met le cap sur la Lune ! De nouveaux sets nous emportent avec Apollo et Artemis

Pour faire décoller votre imagination dans la grande fusée orange de la NASA (ça ira sans doute plus rapidement que dans sa version réelle, le prochain tir n'est prévu qu'en septembre 2025), il faudra attendre jusqu'au 18 mai. Il vous faudra aussi un porte-monnaie bien garni, avec un prix « LEGO Icons » de 260 euros (259,99 exactement). En sachant qu'avec 3 601 pièces, il s'agit de l'un des moins chers quand on rapporte le coût au nombre de petites briques.

Pour ce prix, la fusée elle-même mesure 70 centimètres de haut, et il vous faudra également construire sa tour de lancement et d'accès pour les astronautes ainsi que le bloc qui supporte fusée et tour, qui mesure 30 centimètres de long et 27 centimètres de large. Il faudra donc réfléchir attentivement avant de sacrifier un quart de la surface d'un studio parisien pour le Space Launch System, qui sera néanmoins livré avec une petite capsule Orion à l'échelle. Celle-ci pourra se détacher de sa base, et chaque étage de la fusée sera séparable, comme une vraie, juste quelques milliards de dollars moins cher.