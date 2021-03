Kit Discovery : LEGO continue de s’envoyer en l’air avec la NASA

L’équipe de conception LEGO n’a pas lésiné sur les détails. Le modèle est ainsi doté de train d’atterrissage, portes de la baie cargo, élevons et gouvernail fonctionnels. La disposition des cinq sièges de l’équipage dans la cabine de pilotage est fidèlement reproduite, comme les tableaux de bord et le sas menant à la baie cargo. Celle-ci dispose d’une antenne radio et de caméras de contrôle, ainsi que du bras robotique prêt à déployer la cargaison. Le télescope Hubble, également inclus, peut être replié et rangé dans la baie cargo ou exposé séparément avec ses panneaux solaires dépliés.