30 ans déjà : joyeux anniversaire, Hubble !

Mis en orbite le 24 avril 1990, le télescope Hubble a 30 ans aujourd'hui. Pour célébrer son anniversaire, la NASA a dévoilé une photo récemment prise par l'engin de 11 tonnes (voir illustration ci-dessus). On peut y observer deux nébuleuses, NGC 2014 et NGC 2020, situées dans le Grand Nuage de Magellan.

Le célèbre télescope orbital Hubble fête aujourd'hui ses 30 ans. L'occasion de revenir sur son incroyable aventure et sur quelques unes de ses innombrables contributions à la science et à la compréhension de l'Univers.

Un truc de flou

En 30 ans de carrière, des clichés, l'appareil en a pris un certain nombre. Tous les jours, le télescope envoie en effet environ 120 Go d'images à la Terre. La NASA a d'ailleurs mis en ligne un outil vous permettant de découvrir ce que Hubble a observé le jour de votre anniversaire.

Mais avant de bouleverser la vision humaine de l'espace, le télescope a connu quelques péripéties. La plus célèbre d'entre elle concerne une anomalie repérée peu de temps après sa mise en service. En analysant les images fournies par Hubble, les astronomes se sont en effet rapidement aperçus qu'elles étaient floues ! En cause : son miroir principal, qui souffrait d'une erreur de calibration. Il a alors fallu adapter les autres instruments de l'engin, pour gommer les imprécisions de l'appareil, une manœuvre opérée en 1993, soit trois ans après le lancement.

Une constellation de découvertes

Mais aujourd'hui, Hubble est considéré comme l'un des outils scientifiques les plus importants jamais construits. Car ses observations ont permis de faire un bond dans la compréhension de l'Univers. Par exemple, avant 1990, on évaluait que ce dernier était âgé de 10 à 20 milliards d'années. Grâce notamment au télescope, cette estimation s'est largement affinée, puisqu'on fait désormais remonter sa naissance à 13,8 milliards d'années.

De même, avant le lancement de Hubble, aucune exoplanète n'avait été observée. Depuis, on est parvenu à en identifier plus de 4 000, et les travaux ayant abouti à la première découverte, en 1995, ont été récompensés d'un prix Nobel de physique.

Le télescope a également joué un rôle décisif pour prouver l'existence de trous noirs supermassifs. Il a aussi capturé des images des planètes de notre système solaire, mais aussi de supernovae, de comètes interstellaires, ou encore de galaxies très (très) lointaines…