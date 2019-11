Hubble dévoile un cliché de Sunburst Arc, une galaxie à 11 milliards d'années-lumières de la Terre

NASA, ESA , and E. Rivera-Thorsen (Institute of Theoretical Astrophysics Oslo, Norway)

Effet de lentille gravitationnelle

Une fenêtre dans le temps

Sources : Hubble, Science.

Lancé en 1990, le télescope spatial Hubble a livré d'incroyables clichés à l'humanité et permis des avancées majeures pour la compréhension de l'Univers. Alors qu'il devrait bientôt prendre sa retraite et être remplacé par le télescope James-Webb , il a capturé une nouvelle image qui fascine la communauté scientifique à bien des égards.Sur ce cliché, une galaxie extrêmement lointaine située à 11 milliards d'années-lumière et baptisée Sunburst Arc apparaît plusieurs fois de manière kaléidoscopique. Cela n'est pas dû à un dysfonctionnement de Hubble mais à un effet de lentille gravitationnelle, premièrement décrit par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité. Il est provoqué par un immense amas de galaxies, situé à 4,6 milliards années-lumière de la Terre, qui se trouve entre Sunburst Arc et le télescope Hubble.Les arcs que vous pouvez observer sur le cliché (trois se trouvent en haut à droite, et le quatrième en bas à gauche) sont en fait constitués de la lumière émise par la galaxie, qui a ensuite été déviée par l'amas. En plus de déformer la lumière, l'effet de lentille gravitationnelle la rend encore plus brillante. Cette image est ainsi l'un des exemples les plus lumineux de cet effet. D'ailleurs, Sunburst Arc est tellement lointaine qu'elle n'aurait pas été visible sans la présence de l'amas de galaxie.Sunburst Arc est également exceptionnelle pour une autre raison : la galaxie apparaît dans l'état dans lequel elle se trouvait il y a 11 milliards d'années. Cette époque, appelée réionisation, a débuté moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Grâce à ce cliché, les scientifiques ont ainsi pu étudier une période cruciale de l'Univers et publier les résultats de leurs recherches dans la revue Science.