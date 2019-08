La NASA a enfin assemblé les deux parties de son James Webb Telescope

© NASA/Chris Gunn

Les deux moitiés ne font plus qu'un

Un Hubble nouvelle génération

Une fois en place, l'appareil utilisera la lumière infrarouge pour explorer l'espace. À terme, il doit aider à la compréhension de notre système solaire et de galaxies plus lointaines.Il y a près d'un an, à Relondo Beach, en Californie, les deux moitiés constituant le télescope avaient été connectées une première fois, de manière temporaire. De cette façon, les scientifiques de la NASA, mais aussi les ingénieurs venus de l') et deavaient pu s'assurer que les deux parties communiquaient bien l'une avec l'autre.Un an après, c'est l'assemblage final qui a été réalisé. Pour cela, la partie du télescope comprenant lesa été soulevée et méticuleusement positionnée au dessus de l'assemblage regroupant. Ces deux pans du télescope ont ainsi pu être, en des points de contacts précis. Il reste désormais aux équipes à lesPour Gregory Robinson, directeur du programme, «».Car c'est bien la promesse de ce nouveau, dont le lancement est prévu pour 2021 :. En cela, il doit être le successeur d'autres télescopes de la NASA qui, par le passé, nous ont apporté de grands enseignements : Chandra, Spitzer, et surtout, un certainLesera d'ailleurs le remplaçant direct de Hubble. Lancé en 1990, ce dernier est connu pour ses vastes images de l'univers et l'étude des champs profonds qu'il a rendu possible. Mais la dernière mission de maintenance de Hubble remonte à dix ans maintenant, et Webb le surclasse sur bien des points (bien que contrairement à Hubble,, et non le visible, ni l'ultraviolet).Le nouveau télescope dispose désormais d'un miroir de 6,5 mètres de diamètre., autorisant les astrologues à remonteret la compréhension des étoiles. Pour la NASA, Thaddeus Cesari le résume ainsi : «».Au centre spatial américain, Bill Ochs conclut : «».