MattS32

La mission Artemis est beaucoup plus ambitieuse et complexe (aussi bien sur la complexité technique liée à ses objectifs que sur les contraintes de sécurité, personne n’accepterait aujourd’hui le niveau de risque de l’époque) que juste poser deux hommes sur la Lune puis les ramener, et elle doit faire avec un budget proportionnellement beaucoup plus faible qu’à l’époque.

Et les sondes dont tu parles qui ont connu des échecs, c’est des sondes privées, avec des budgets encore plus réduits. Et leur rôle n’est absolument pas de savoir si des astronautes peuvent se poser en sécurité sur la Lune, ça on sait que c’est possible hein.