La mission IM-2 s'inscrit dans le cadre du CLPS, ou Commercial Lunar Payload Services, de la NASA. À travers ce programme, l'agence spatiale engage des entreprises pour envoyer des petits atterrisseurs et des rovers sur la Lune avec le but de fournir des charges utiles, rapides, abordables et fréquentes sur le satellite. Tout cela, bien entendu, avec le retour de l'être humain sur le satellite en ligne de mire.