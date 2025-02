La mission IM-2 s'inscrit dans le cadre du CLPS, ou Commercial Lunar Payload Services. Il permet à la NASA de préparer le programme Artemis en faisant appel à des entreprises privées pour envoyer des petits atterrisseurs et des rovers sur la Lune. Objectif : fournir des charges utiles rapides, abordables et fréquentes sur le satellite, en plus de tester des concepts d'utilisation des ressources et d'effectuer des recherches scientifiques.