Les prochains projets robotisés américains à partir vers la Lune sont prêts !

Après un échec en 2019, l'Inde a réussi son pari en atterrissant avec succès sur la Lune cet été. La Chine, après une incroyable série de missions, prépare son aventure la plus ambitieuse pour l'année prochaine. Israël et le Japon (dont la mission SLIM est en route) ont tenté à leur tour d'envoyer des robots se poser doucement sur la surface sélène. Reste que depuis 1972, la nation qui a le plus exploré le Système solaire n'a rien envoyé sur notre satellite naturel. Une anomalie ? Certes, mais cela ne va pas durer.