L'Inde réussit son pari et devient le 4e pays à poser un engin sur la Lune !

Dans un premier temps, Chandrayaan a utilisé sa propulsion à pleine puissance pour freiner un maximum et disposer d'une très faible vitesse horizontale. Lorsque le sol n'a plus défilé sous les caméras de l'atterrisseur, ce dernier a pu gérer sa descente en tenant compte de ses réserves de carburant.

Il a pris le temps de se stopper complètement à deux reprises. Lors de ces « arrêts », l'ordinateur de bord a sélectionné la trajectoire la plus intéressante pour viser un sol le plus plat possible, loin de cratères dangereux ou de rochers. Et à 14 h 32 et 55 secondes (heure de Paris), c'est un véritable tonnerre d'applaudissements qui a pris le relais sur les données : Chandrayaan-3 s'est posé sur la surface et a continué à transmettre. Un succès sans failles et une revanche réussie sur le cuisant échec de septembre 2019, lorsque l'atterrisseur de la mission Chandrayaan-2 s'était écrasé à la surface.