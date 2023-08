Atterrissage en vue ! Les deux missions indienne et russe se rapprochent de la surface lunaire

Ce 16 août au matin, l'Inde a confirmé avoir à nouveau réussi une petite manœuvre avec son atterrisseur lunaire Chandrayaan-3. Ce dernier, qui a décollé le 14 juillet, avait d'abord été envoyé en orbite autour de la Terre. Puis, à l'aide d'un petit module consacré à son transfert, il a allumé ses propulseurs pour rendre son orbite de plus en plus elliptique, jusqu'à partir pour la Lune. Cette méthode est économique en carburant, mais prend du temps, demande de la précision et expose les composants électroniques plus longtemps aux rigueurs du voyage spatial.

Le 5 août, l'atterrisseur Chandrayaan-3 (1,7 tonne à vide) est arrivé en orbite lunaire, et depuis, il se rapproche de la surface. Demain, il devrait même se séparer de son module de propulsion spécial pour préparer seul son atterrissage près du pôle Sud, actuellement prévu le 23 août. Il n'est plus qu'à 153 kilomètres d'altitude, et pourtant, il devrait se faire dépasser par la mission russe Luna 25.