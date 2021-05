Programme Luna : les plans de Russie pour retourner sur la Lune dès le mois d’octobre

Mais, surtout, Luna-27 embarquera la première foreuse lunaire d’origine européenne : PROSPECT (Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting in support of Exploration, Commercial exploitation and Transportation). Dérivé d’un équipement conçu pour les missions ExoMars , PROSPECT se compose de la foreuse en elle-même, ProSEED, et d’un petit laboratoire d’analyses, ProSPA.