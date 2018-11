Russie : un projet de base lunaire habitée par des avatars pilotés depuis la Terre

Une base gérée à distance

Robots et impression 3D

Des vols habités seraient prévus d'ici 2030.Alors que depuis la fin du programme, aucun pays n'a remis le pied sur la Lune, depuis quelques années, plusieurs pays proposent des. Dmitry Rogozin, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, a ainsi récemment annoncé le projet de création d'une base permanente russe entièrement gérée à distance . Il est vrai que les vols habités coûtent cher, et limiter la présence humaine permettrait d'éviter de coûteux allers-retours Terre-Lune.Dans ce projet ambitieux (plus important que le programme américain Apollo), il est prévu que «».Contrairement aux avatars vivants et contrôlés par la pensée, du film de James Cameron, ces « avatars » lunaires seraient plutôt des, mais le principe reste le même. Quelles missions leur seraient-elles confiées ? Par exemple, utiliserdes pièces de rechange. Rappelons au passage que le recours à l'impression 3D avait déjà été présenté par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour la construction de bases lunaires.Une collaboration entre l'ESA et Roscosmos serait-elle d'actualité ? Il semblerait, car une. Baptisée, elle sera focalisée sur le pôle Sud de la Lune, encore largement inexploré.