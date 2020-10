L'ESA choisit Thales Alenia Space pour concevoir des modules de la station spatiale lunaire LOP-G

Trois lancements devraient être nécessaires entre 2024 et 2027 pour mettre en orbite lunaire ces deux modules, ESPRIT étant scindé en deux éléments. Toutefois, la crise économique actuelle et un possible changement d’administration à la Maison Blanche pourraient changer la donne. Si une annulation d’Artemis est toujours possible, le plus probable reste tout de même un report de certains lancements, ou une révision à la baisse des ambitions du projet. Cela pourrait alors impacter la LOP-G, dont le développement devra aussi composer avec l’annulation de la participation de l’agence spatiale russe.