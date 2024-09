Qui n’a jamais rêvé de quitter une réunion en annonçant « j’ai besoin de souffler, je vais sur la Lune » ? Eh bien, c’est désormais possible à Cologne, au centre de l’Agence spatiale européenne. Cette dernière a inauguré ce 25 septembre son nouveau centre de simulation lunaire, baptisé (sans grande originalité) Luna. Construit en moins d’un an, il s’agit d’un large hangar qui dispose en son centre d’un hall très particulier. 700 mètres carrés sur lesquels sont disposées 900 tonnes de grains et de roches simulant au plus près les propriétés du régolithe lunaire.

Et ça ne s’arrête pas au sol, puisqu’il y a aussi un simulateur pour la luminosité solaire (y compris pour les conditions particulières d’éclairage vers les pôles), une zone pour laquelle la profondeur dépasse les 3 mètres pour s’entrainer aux forages, et même prochainement un système de poulies et d’accroches au plafond pour simuler la pesanteur lunaire. Autour de ce hall, on retrouve au sol un sas d’entrée pour ne pas polluer l’espace intérieur, et en hauteur une salle de contrôle pour suivre la progression des expériences.